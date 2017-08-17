Теракт в Барселоне
Фургон врезался в толпу в центре города
В центре Барселоны белый фургон наехал на пешеходов, сообщает Sky News
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Полиция назвала случившееся терактом. В результате наезда есть пострадавшие, их число на 19.30 мск официально не уточняется
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За рулем мог находиться наркоторговец, однако официального подтверждения этой информации на 19.30 мск нет
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Место происшествия оцеплено, близлежащие станции метро закрыты, на месте происшествия работают медики
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Инцидент произошел в районе улицы Рамбла, жителей города и туристов попросили избегать района площади Каталонии
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Пешеходная улица Рамбла находится в самом центре Барселоны
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