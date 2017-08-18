Международная жизнь

Мир скорбит по погибшим в Барселоне

Жертвами теракта стали 14 человек, около 100 пострадали
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