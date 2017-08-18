Мир скорбит по погибшим в Барселоне
Жертвами теракта стали 14 человек, около 100 пострадали
В Барселоне прошла минута молчания в память о погибших в результате терактов. На первом плане премьер-министр Испании Мариано Рахой (третий слева) и король Филипп VI (в центре)
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Женщина с плакатом «Я пою сегодня за тех, чьи голоса вы посмели отобрать. Мы вас не боимся». Площадь в Барселоне
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17 августа в Барселоне в толпу людей на улице Рамбла въехал белый фургон. Жертвами атаки стали 14 человек (данные на 15.00 мск 18 августа), около 100 пострадали
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Позднее злоумышленники попытались совершить аналогичный теракт в Камбрильсе (на фото ратуша города), в результате чего несколько человек пострадали
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Полиция квалифицировала происшедшее как теракт. На фото цветы на одной из улиц Мадрида в память о погибших
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Ответственность за теракт в Барселоне взяла на себя запрещенная в России группировка «Исламское государство»
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В Испании объявлен трехдневный траур
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Цветы на площади в Мадриде
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В России люди несут цветы к посольству Испании. В теракте в Барселоне пострадала гражданка России, сообщает Ростуризм
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Приспущены флаги у здания испанского посольства в Лондоне
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Цветы у посольства Испании в Германии
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