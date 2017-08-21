Безопасность и право

Крупный пожар в центре Ростова-на-Дону

Возгорание произошло в частном секторе недалеко от Театральной площади
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