Крупный пожар в центре Ростова-на-Дону
Возгорание произошло в частном секторе недалеко от Театральной площади
Крупный пожар в центре Ростова-на-Дону к 14.00 мск охватил 15 частных домов
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Площадь горения достигла 6500 кв. м, сообщило Главное управление МЧС по Ростовской области
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Эвакуировано более 500 человек. Погибших нет, заявил первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Ростовской области Евгений Кондратьев, его слова передает «Интерфакс»
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В том числе эвакуированы жители многоквартирных домов, которые находятся по соседству. Места временного размещения для них готовятся в Пролетарском районе
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Для тушения пожара привлечено более 100 человек и 21 единица техники. В борьбе с огнем задействован пожарный вертолет Ми-8 и пожарный катер «Вьюн»
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Жители района, ограниченного Нижегородской, Орловской улицами и Чувашским переулком, считают причиной пожара поджог, пишет DonNews
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По сообщениям местных СМИ, пожар охватил территорию частного сектора на Театральном спуске Ростова-на-Дону, в самом центре города - ниже Театральной площади и монумента «Ростов - город воинской славы»
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По данным DonNews, жителям предлагали покинуть дома с выплатой компенсации вдвое ниже рыночной стоимости, чтобы расчистить место под строительство
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На соседней Театральной площади запланирована фан-зона к чемпионату мира по футболу 2018 г.
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В Ростове сохраняется предупреждение о чрезвычайной пожароопасности (5 класс). Температура воздуха – плюс 33 градуса
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