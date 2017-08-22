Члены «Политбюро 2.0»
Кто входит в ближний круг Владимира Путина по версии «Минченко консалтинг»
Компания «Минченко консалтинг» опубликовала очередной доклад «Политбюро 2.0», описывающий структуру «ближнего круга» Владимира Путина. По мнению экспертов, эта модель имеет шанс сохраниться до электорального цикла 2021–2024 гг., хотя персональный состав этой группы может серьезно обновиться. Публикуем список из семи «членов политбюро», наиболее близких к Владимиру Путину. Первый кандидат — министр обороны Сергей Шойгу
1/7
В настоящий момент, отмечают авторы доклада, внутри «Политбюро 2.0» формируются две широкие коалиции – мобилизационная (ВПК и силовики) и модернизационная (либеральный блок правительства, частный бизнес) Еще один «член политбюро» — главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин
2/7
Председатель Госдумы Вячеслав Володин
3/7
Председатель правления Федерации хоккея России и председатель совета директоров «СМП банка» Аркадий Ротенберг
4/7
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов
5/7
Мэр Москвы Сергей Собянин
6/7
Основатель банка «Россия» Юрий Ковальчук
7/7
Самые популярные галереи