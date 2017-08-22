Члены «Политбюро 2.0»

Сергей Бобылев/ТАСС

Компания «Минченко консалтинг» опубликовала очередной доклад «Политбюро 2.0», описывающий структуру «ближнего круга» Владимира Путина. По мнению экспертов, эта модель имеет шанс сохраниться до электорального цикла 2021–2024 гг., хотя персональный состав этой группы может серьезно обновиться. Публикуем список из семи «членов политбюро», наиболее близких к Владимиру Путину. Первый кандидат — министр обороны Сергей Шойгу

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