На США обрушился самый мощный ураган за последние 12 лет

Rick Wilking / Reuters

Частные компании эвакуировали из предосторожности рабочих с 112 добывающих платформ и пяти буровых в Мексиканском заливе в связи с тропическим штормом. «По имеющимся оценкам, добыча нефти в Мексиканском заливе сократилась на приблизительно 428 600 баррелей в день, или приблизительно на 24,49%. Добыча природного газа снизилась на 835 млн кубических футов в сутки, или на 25,94%», - уточнило бюро по вопросам безопасности и экологического контроля США (цитата ТАСС). На фото: нефтяной танкер в городе Сидрифт

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