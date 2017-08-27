На США обрушился самый мощный ураган за последние 12 лет
Больше всего пострадал техасский город Рокпорт
Ураган «Харви» обрушился в субботу на Восточное побережье США, скорость ветра достигала 215 км/ч, ему была присвоена четвертая категория из пяти. Больше всего пострадал техасский город Рокпорт (на фото), в котором было разрушено несколько зданий
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Президент США Дональд Трамп поблагодарил различные государственные службы за слаженную работу во время урагана «Харви». «Отличная координация между агентствами и всеми уровнями правительства. С продолжающимися дождями и ливневыми паводками разбираются. Тысячи спасены», — написал Трамп в Twitter
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По данным USA Today, жертвами урагана стали два человека, несколько десятков пострадали. На фото: автомагистраль в Техасе
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От 30 до 40 человек числятся пропавшими без вести. На фото город Корпус Кристи на юге Техаса
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Десятки тысяч жителей Техаса накануне были эвакуированы
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Эвакуированные жители Рокпорта, оставшиеся без дома
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На территории между прибрежными городами Порт-Арканзас и Порт-О'Коннор произошло наводнение. На фото: Порт-Арканзас в Техасе
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Частные компании эвакуировали из предосторожности рабочих с 112 добывающих платформ и пяти буровых в Мексиканском заливе в связи с тропическим штормом. «По имеющимся оценкам, добыча нефти в Мексиканском заливе сократилась на приблизительно 428 600 баррелей в день, или приблизительно на 24,49%. Добыча природного газа снизилась на 835 млн кубических футов в сутки, или на 25,94%», - уточнило бюро по вопросам безопасности и экологического контроля США (цитата ТАСС). На фото: нефтяной танкер в городе Сидрифт
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Разрушенный дом в Рокпорте
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В соседнем городе Корпус-Кристи 155 000 человек остались без электричества
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«Харви» - самый мощный ураган, обрушившийся на США за последние 12 лет. В 2005 году ураган максимальной пятой категории «Катрина» ударил по побережью штата Луизиана, практически разрушив Новый Орлеан
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