Безопасность и право

На США обрушился самый мощный ураган за последние 12 лет

Больше всего пострадал техасский город Рокпорт
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