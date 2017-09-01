Безопасность и право

Режим ЧС введен в Кабардино-Балкарии

Почти 8000 местных жителей и отдыхающих в Приэльбрусье отрезаны от транспортного сообщения
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