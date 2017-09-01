Режим ЧС введен в Кабардино-Балкарии
Почти 8000 местных жителей и отдыхающих в Приэльбрусье отрезаны от транспортного сообщения
Ночью 1 сентября после обильных осадков в Эльбрусском районе со склона ущелья Адыл-Су сошел массивный сель, сообщает ТАСС
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Сель повредил федеральную автодорогу А-158 Прохладный - Баксан - Эльбрус, связывающую горный курорт с остальной территорией республики
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Повреждены восемь участков дорожного полотна общей протяженностью более 3 км
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На отрезанной от транспортного сообщения территории Приэльбрусья находятся 7750 жителей и отдыхающих
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Дорога на Эльбрус и река Баксан
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Среди отрезанных от внешнего мира человек - 260 иностранных туристов, сообщает ТАСС
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Сход селя повредил газопровод, из-за чего нарушено газоснабжение шести населенных пунктов, где проживают свыше 5600 человек
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Селевым потоком снесены в реку три легковых автомобиля, спасены два человека, еще трое пропали без вести, сообщило МЧС по состоянию на 14.30 мск
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Глава КБР Юрий Коков сообщил, что в городе Тырныауз режим ЧС не снимался с 14 августа
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На месте работают два вертолета Ми-8 - один от Росгвардии, один от МЧС. В готовности находится еще один вертолет МЧС - на случай необходимости создания воздушного коридора для вывоза людей, сообщили в пресс-службе Южного регионального центра (ЮРЦ) МЧС РФ
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Последствия стихии ликвидируют почти 350 человек, используется около 50 единиц техники, пишет ТАСС
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