Режим ЧС введен в Кабардино-Балкарии

МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике

На месте работают два вертолета Ми-8 - один от Росгвардии, один от МЧС. В готовности находится еще один вертолет МЧС - на случай необходимости создания воздушного коридора для вывоза людей, сообщили в пресс-службе Южного регионального центра (ЮРЦ) МЧС РФ

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