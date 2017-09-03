Международная жизнь

Беженцы из Мьянмы: кто такие рохинджа и за что их притесняют

ООН неоднократно обвиняла власти Мьянмы в геноциде рохинджа
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