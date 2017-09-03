Беженцы из Мьянмы: кто такие рохинджа и за что их притесняют

Вооруженные конфликты на этнической почве вспыхивают в западной Мьянме уже 70 лет. Последнее обострение началось 25 августа. Военные Мьянмы говорят, что радикальные группировки рохинджа напали на военных и убили более 400 солдат. Рохинджа обвиняют в обострении конфликта власти и рассказывают о сотнях убитых мирных жителях и тысячах беженцев

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