Беженцы из Мьянмы: кто такие рохинджа и за что их притесняют
ООН неоднократно обвиняла власти Мьянмы в геноциде рохинджа
Большинство историков сходятся во мнении, что рохинджа активно заселили северо-запад Мьянмы в XIX в. в период оккупации Бирмы (Мьянмы) британскими войсками
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Представители коренных национальностей Мьянмы, исповедующие буддизм, считают мусульман-рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш. Они требуют от властей изгнать беженцев из страны
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В начале 2017 г. ООН опубликовала очередной доклад о насилии над рохинджа. Сообщалось, что правительственные войска избивали людей до смерти, насиловали женщин и убивали на их глазах детей, в том числе младенцев
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Представители ООН неоднократно обвиняли власти Мьянмы в преступлениях против человечества. По данным организации, правительственные войска уничтожали целые мусульманские деревни. ООН называет рохинджа одним из самых притесняемых народов в мире
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Вооруженные конфликты на этнической почве вспыхивают в западной Мьянме уже 70 лет. Последнее обострение началось 25 августа. Военные Мьянмы говорят, что радикальные группировки рохинджа напали на военных и убили более 400 солдат. Рохинджа обвиняют в обострении конфликта власти и рассказывают о сотнях убитых мирных жителях и тысячах беженцев
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Граница между Бангладеш и Мьянмой закрыта, и беженцы добираются до Бангладеш на лодках. На фото: рохинджа сражаются за продовольственные пайки у лагеря беженцев Кутупалонг (Бангладеш) в воскресенье, 3 сентября 2017 г.
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Акции в поддержку рохинджа прошли 3 сентября в самой Мьянме. На фото - зажженные протестующими свечи у здания мэрии в городе Янгон на юге страны
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Акции в Янгоне в поддержку рохинджа
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Плакат с акции в поддержку рохинджа в Джакарте, Индонезия
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