Ультиматум Кадырова: как в Грозном прошел митинг против геноцида мусульман в Мьянме
Организаторы насчитали миллион человек
На прошедшем в понедельник в Грозном митинге против «геноцида мусульман» в Мьянме присутствовали свыше 1 млн человек, сообщили «Интерфаксу» организаторы акции
1/8
Организаторы отметили, что «мероприятие прошло без каких-либо происшествий»
2/8
Митинг в центре Грозного прошел под лозунгом «Нет геноциду мусульман в Мьянме»
3/8
На митинге приняли обращение к Владимиру Путину с просьбой способствовать прекращению насилия над рохинджа в Мьянме. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что власти Мьянмы проводят этническую чистку. «Сегодня я и миллионы жителей десятков стран требуем от лидеров мировых держав навсегда остановить это кровопролитие. Мы требуем наказания виновных и международного расследования преступлений против человечности», – заявил Кадыров
4/8
Накануне митинга Рамзан Кадыров заявил на своей странице Instagram, что будет против позиции России, если она поддержит власти Мьянмы, притесняющие мусульман-рохинджа в штате Ракхайн
5/8
Агентство Reuters сообщило накануне, что Россия и Китай весной 2017 г. заблокировали резолюцию ООН о ситуации в Мьянме. Однако представитель российского МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook назвала это сообщение фейком. По ее словам, ситуация в Мьянме обсуждалась в ООН на закрытых совещаниях, однако участникам не удалось согласовать общую позицию. Официальный комментарий российского МИДа по ситуации в Мьянме предельно аккуратный: ведомство выразило обеспокоенность ситуацией и призвала стороны к переговорам
6/8
В Мьянме в последнее время обострился конфликт между мусульманским меньшинством и основным составом населения, исповедующим буддизм
7/8
Исламисты борются за создание собственного государства на территории штата Ракхайн
8/8
Самые популярные галереи