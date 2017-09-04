Ультиматум Кадырова: как в Грозном прошел митинг против геноцида мусульман в Мьянме

Елена Афонина / ТАСС

Агентство Reuters сообщило накануне, что Россия и Китай весной 2017 г. заблокировали резолюцию ООН о ситуации в Мьянме. Однако представитель российского МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook назвала это сообщение фейком. По ее словам, ситуация в Мьянме обсуждалась в ООН на закрытых совещаниях, однако участникам не удалось согласовать общую позицию. Официальный комментарий российского МИДа по ситуации в Мьянме предельно аккуратный: ведомство выразило обеспокоенность ситуацией и призвала стороны к переговорам

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