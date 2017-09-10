Как Саакашвили прорывался на Украину

Алексей Витвицкий / РИА Новости

Поезд задержали в польском Перемышле. Пассажирам объявили, что поезд не поедет, пока из него не выйдет человек, которому запрещен въезд на Украину. По словам Саакашвили, польские пограничники пропустили его через границу, но предупредили о «проблемах» на украинской стороне

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