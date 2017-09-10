Как Саакашвили прорывался на Украину
Бывший глава Одесской облгосадминистрации сумел перейти польско-украинскую границу
Бывший глава Одесской облгосадминистрации и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сумел прорваться на территорию Украины
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Активисты и соратники Саакашвили, прорвав оцепление пограничников, вбежали внутрь пропускного пункта
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Михаил Саакашвили с утра воскресенья пытался попасть на Украину. Он сел в Польше в поезд «Интерсити» до Киева в сопровождении политиков, украинских депутатов и журналистов
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По словам депутата Юрия Деревянко, никакого запрета на въезд в Украину Саакашвили по состоянию на вечер субботы не было
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Поезд задержали в польском Перемышле. Пассажирам объявили, что поезд не поедет, пока из него не выйдет человек, которому запрещен въезд на Украину. По словам Саакашвили, польские пограничники пропустили его через границу, но предупредили о «проблемах» на украинской стороне
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Саакашвили пытался въехать на Украину на автобусе, но украинские пограничники и сотрудники СБУ заблокировали пункт пропуска «Шегини», встав живой цепью
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У пункта пропуска «Краковец» на украинско-польской границе собралось несколько десятков сторонников Саакашвили, в том числе ряд депутатов Верховной рады
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В окружении соратников Саакашвили прорвался на территорию Украины. Политик заявил, что намерен отправиться во Львов и обратиться в суд для защиты своих интересов
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