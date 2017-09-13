«Ставрополье – родина слонов»: в Госдуме проходят дни Ставропольского края
Выставка, посвященная региону, продлится с 11 по 15 сентября
В Госдуме проходят дни Ставропольского края, сообщает парламентский сайт
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В стенах нижней палаты парламента представлена выставка, где можно познакомиться с достижениями региона
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«Ставрополье – это житница, люди региона умеют работать», – сказал министр сельского хозяйства Александр Ткачев на церемонии открытия
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