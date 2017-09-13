Госинвестиции и проекты

«Ставрополье – родина слонов»: в Госдуме проходят дни Ставропольского края

Выставка, посвященная региону, продлится с 11 по 15 сентября
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