Как прошел прием в посольстве Германии по случаю выборов

Андрей Гордеев / Ведомости

Парламент Германии избирается раз в четыре года по так называемой связанной смешанной системе. Чтобы быть представленной в бундестаге, партия должна получить более 5% голосов избирателей или провести своих кандидатов как минимум в трех мажоритарных округах

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