Как прошел прием в посольстве Германии по случаю выборов
Викторина, ставки и состав бундестага из пирожных
24 сентября в посольстве Германии прошел прием по случаю парламентских выборов. На фото: визуализация старого состава бундестага 18-го созыва с помощью пирожных
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Во время приема проводили викторину «Что вы знаете о выборах в Бундестаг?»
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Парламент Германии избирается раз в четыре года по так называемой связанной смешанной системе. Чтобы быть представленной в бундестаге, партия должна получить более 5% голосов избирателей или провести своих кандидатов как минимум в трех мажоритарных округах
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На экранах можно было следить за ходом выборов в Германии
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Посол Германии в России Рюдигер фон Фрич (на фото в центре)
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Прием в посольстве Германии по случаю парламентских выборов
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На стендах разместили фразы, связанные с выборами
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По данным экзитполов к 22:00 мск, на парламентских выборах в Германии лидирует альянс Христианско-социального союза (ХСС) и Христианско-демократического союза (ХДС), избирательный список которого возглавляет канцлер Ангела Меркель. За альянс ХСС/ХДС проголосовали 32,5%
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Главный конкурент партии Меркель - Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) набрала 20% голосов вместо 25,7% в 2013 г. Отмечается, что это худший результат СДПГ за всю историю
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На третьем месте партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) с 13,5% голосов. Меркель назвала вызовом приход в бундестаг АдГ. «Настоящим испытанием стал приход АдГ в бундестаг. И мы проведем тщательный анализ, так как мы собираемся отвоевать голоса избирателей, голосовавших за АдГ», — сказала она
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Также порог в 5%, по данным экзитполов, преодолели Левая партия (9%), Свободная демократическая партия (10,5%) и «Союз 90 / Зеленые» (9,5%)
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В выборах принимали участие 42 партии. Обновленный состав бундестага сформирует новое правительство и выберет нового канцлера
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Прием в посольстве Германии по случаю парламентских выборов в стране
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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о готовности формировать правительство. «Союз ХДС/ХСС — самая сильная партия и мы намерены формировать правительство», — сказала Меркель после объявления данных экзитполов. При этом канцлер отметила, что альянс рассчитывал на лучший результат
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Прием в посольстве Германии по случаю парламентских выборов в стране
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