Под Винницей горят склады боеприпасов

Efrem Lukatsky / AP

Аэропорт Винницы закрыт. Пассажирские поезда с Украины идут в Москву с опозданием из-за пожара на складе боеприпасов под Винницей. Это сообщила пресс-служба Московской железной дороги. Около 70% территории арсенала боеприпасов в результате пожара и детонации снарядов повреждений целы, передает «Интерфакс» в 12.00 мск, уточнив, что к этому времени на территории арсенала еще фиксируются одиночные взрывы боеприпасов

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