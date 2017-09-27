Безопасность и право

Под Винницей горят склады боеприпасов

В городе закрыт аэропорт, поезда с Украины опоздывают в Москву из-за пожара
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Lupus_
11:16 27.09.2017
Здравствуйте. Я был в отпуске в первой половине сентября, да. Никуда не выезжал.
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