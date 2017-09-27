Под Винницей горят склады боеприпасов
В городе закрыт аэропорт, поезда с Украины опоздывают в Москву из-за пожара
Под украинской Винницей, в Калиновском районе загорелись склады, где хранится 188 000 т боеприпасов, в том числе ракеты РСЗО «Смерч», «Ураган» и «Град», сообщили местные СМИ
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Пожар на складах возник 26 сентября около 22.00. В его тушении задействованы 691 человек и 149 единиц техники, включая два пожарных танка и три пожарных поезда, пишут украинские СМИ. Прокуратура Украины рассматривает пожар на военных складах в Калиновке как диверсию, передает «Интерфакс»
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По состоянию на 6 часов утра 27 сентября в Калиновском районе эвакуированы 28 300 человек, из которых около 20 000 эвакуировались собственным транспортом. Остальных вывозят из сборных эвакопунктов
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Из Центральной районной больницы эвакуированы 180 больных, сообщает государственная служба по чрезвычайным ситуациям
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Въезды в Калиновку перекрыты, полиция обеспечивает сохранность имущества. Перекрыто и движение по трассам Винница - Киев и Житомир - Могилев-Подольский
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Аэропорт Винницы закрыт. Пассажирские поезда с Украины идут в Москву с опозданием из-за пожара на складе боеприпасов под Винницей. Это сообщила пресс-служба Московской железной дороги. Около 70% территории арсенала боеприпасов в результате пожара и детонации снарядов повреждений целы, передает «Интерфакс» в 12.00 мск, уточнив, что к этому времени на территории арсенала еще фиксируются одиночные взрывы боеприпасов
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