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Горячий референдум в Каталонии

Испанские власти пытаются силой остановить голосование за независимость региона
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el_yarakhmedov
10:37 01.10.2017
Вот вам и демократия во всей красе
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