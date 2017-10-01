Горячий референдум в Каталонии
Испанские власти пытаются силой остановить голосование за независимость региона
1 октября в Каталонии началось голосование на референдуме о независимости. Участники референдума должны ответить на вопрос: «Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?»
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СМИ сообщают, что часть избирательных участков опечатаны по решению властей Испании. На некоторых участках в Барселоне полиция пытается помешать голосованию
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«Интрефакс» передает, что уже есть первые задержанные в ходе беспорядков
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Испанская полиция использует шумовые гранаты для разгона желающих проголосовать, сообщает испанская пресса. По словам некоторых очевидцев, полицейские начали стрелять резиновыми пулями, сообщает The Guardian
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В ходе столкновений с полицией есть пострадавшие
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По данным газеты El Pais, полиция изымает урны для голосования с избирательных участков
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В связи с этим власти Каталонии разрешили всем желающим голосовать на любом открытом участке и использовать для этого бюллетени, распечатанные на домашних принтерах
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Ранее этот референдум был признан Конституционным судом Испании не соответствующим конституции. Министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис назвал планируемый референдум «издевкой над демократией» и «инструментом выбора диктаторов», передает Associated Press
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МВД Испании призвало граждан оказывать содействие властям, которые принимают меры против проведения референдума, пишет газета El Pais
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