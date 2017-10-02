В Лас-Вегасе открыли стрельбу по публике на концерте кантри
Погибли 20 человек, больше 100 получили огнестрельные ранения, в городе хаос
В Лас-Вегасе неизвестный устроил стрельбу по людям рядом с казино Mandalay Bay
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Стреляли на фестивале кантри-музыки на Стрипе – участке бульвара Лас-Вегас, музыканты выступали на открытой площадке у казино
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Стрельба началась во время выступления Джейсона Элдина, он прервал пение и ушел со сцены
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К 10:00 мск одна из больниц Лас-Вегаса – университетский медицинский центр сообщил, что принял 20 пострадавших с огнестрельными ранениями. Позже сообщалось, что 24 человека госпитализированы, двое погибли
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Позднее полиция сообщила о 20 погибших и сотне раненых
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Очевидцы утверждают, что слышали сотни выстрелов, сообщает телеканал КАВС
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Местная газета Review предполагает, что стрелять по публике могли из номеров отеля Mandalay Bay
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Движение по бульвару Лас-Вегас перекрыто, полиция через Twitter призывает людей избегать окрестностей Стрипа и его южной части
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Затем полиция объявила, что обезврежен один подозреваемый, ведется расследование, но людей все равно попросили держаться подальше от места преступления. Убит подозреваемый или ранен, неясно. Затем полиция сообщила, что считает, что стрелок был один
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