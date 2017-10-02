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В Лас-Вегасе открыли стрельбу по публике на концерте кантри

Погибли 20 человек, больше 100 получили огнестрельные ранения, в городе хаос
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