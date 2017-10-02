В Лас-Вегасе открыли стрельбу по публике на концерте кантри

John Locher / AP

Затем полиция объявила, что обезврежен один подозреваемый, ведется расследование, но людей все равно попросили держаться подальше от места преступления. Убит подозреваемый или ранен, неясно. Затем полиция сообщила, что считает, что стрелок был один

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