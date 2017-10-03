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Что делают омоновцы, когда не разгоняют митинги

Яркие снимки ко Дню сотрудников ОМОНа, который отмечается 3 октября
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