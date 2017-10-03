Что делают омоновцы, когда не разгоняют митинги
Яркие снимки ко Дню сотрудников ОМОНа, который отмечается 3 октября
25 февраля 2009 г. Одиночный пикет перед зданием правительства, когда его возглавлял Владимир Путин
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2 августа 2010 г. Учения ОМОНа в Сергиевом Посаде
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Сотрудники ОМОНа на одной из улиц Санкт-Петербурга
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5 мая 2010 г. Москва в преддверии праздника 9 мая
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Бойцы ОМОНа в Эрмитаже
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Бойцы ОМОНа в новом общежитии
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4 сентября 2005 г. День города в Москве
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2 августа 2010 г. Учения ОМОНа в Сергиевом Посаде
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26 марта 2017 г. Акция против коррупции в Москве
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6 декабря 2011 г. В связи с массовыми мероприятиями и выборами в Москве усилены мобильные резервы полицейских, в том числе за счет внутренних войск
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