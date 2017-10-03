Всеобщая забастовка парализовала Каталонию
Перекрыты десятки улиц, не работает транспорт и госучреждения
В Каталонии во вторник, 3 октября, началась всеобщая забастовка. На фото бастующие пожарные
1/12
В центре Барселоны перекрыты десятки улиц
2/12
Импровизированные баррикады из мусорных баков
3/12
В Барселоне несколько тысяч демонстрантов собрались у главного здания Национальной полиции Испании. Они называют полицейских «оккупационной силой» и требуют от них покинуть регион
4/12
В столице Каталонии практически не работает общественный транспорт, днем в метро почти не ходили поезда
5/12
Местные националистические организации призывают проводить акции протеста против жестоких действий правоохранительных органов Испании в день проведения референдума о независимости
6/12
На одном из многочисленных митингов в центре Барселоны собрались тысячи студентов
7/12
Полиция Каталонии просит граждан соблюдать правила безопасности и избегать провокационных действий
8/12
Как сообщает Reuters, в Каталонии заблокировано движение приблизительно по 50 автомобильным трассам
9/12
El Pais пишет о том, что в Каталонии не работают школы и прочие учебные заведения. Около 75% врачей не вышли во вторник на работу, заявил министр труда Долорс Басса
10/12
В Каталонии в воскресенье прошел референдум о независимости. Власти Испании считают его проведение незаконным
11/12
За отделение Каталонии проголосовали 90% пришедших на избирательные участки. Всего в голосовании приняли участие 2,26 млн человек - около 42% населения Каталонии
12/12
Самые популярные галереи