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Всеобщая забастовка парализовала Каталонию

Перекрыты десятки улиц, не работает транспорт и госучреждения
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