Автобус столкнулся с поездом во Владимирской области
Погибли десятки человек
Во Владимирской области в ночь на пятницу пассажирский автобус с казахстанскими номерами столкнулся с поездом Санкт-Петербург - Нижний Новгород
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Столкновение произошло в 3.29 мск на железнодорожной станции Покров Петушинского района Владимирской области, сообщает областное управление МВД
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По предварительной информации полиции, автобус Mercedes сломался, когда находился на железнодорожном переезде
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Пассажиры автобуса пытались его вытолкать с переезда, рассказал ТАСС глава администрации города Покрова Вячеслав Аракелов. Оставшиеся в салоне пассажиры погибли
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По факту столкновения СКР возбудил уголовное дело
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