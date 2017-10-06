Ремонт на Марсовом поле накануне акции Навального

Евгений Егоров / Ведомости

Алексей Навальный планировал 7 октября – в день 65-летнего юбилея Владимира Путина – приехать на «встречу с избирателями» в Санкт-Петербург. За два дня до этого Марсово поле, где должна была пройти встреча, огородили ленточками и забором

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