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Ремонт на Марсовом поле накануне акции Навального

Власти Петербурга неожиданно начали благоустройство сквера
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