Ремонт на Марсовом поле накануне акции Навального
Власти Петербурга неожиданно начали благоустройство сквера
Алексей Навальный планировал 7 октября – в день 65-летнего юбилея Владимира Путина – приехать на «встречу с избирателями» в Санкт-Петербург. За два дня до этого Марсово поле, где должна была пройти встреча, огородили ленточками и забором
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Ограждения людей не смущают, они продолжают ходить по Марсову полю
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Власти города заявили, что на объекте начались работы по благоустройству, но в выходные сквер будет открыт для посещения
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Садовники выравнивают дорожки, приводят в порядок газоны, ремонтируют садовую мебель, высаживают зеленые насаждения, говорится в сообщении комитета по благоустройству Петербурга
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В середине дня 6 октября корреспондент «Ведомостей» заметил в сквере три трактора и около двух десятков рабочих
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Задача специалистов – подготовить объект накануне зимы таким образом, чтобы он мог принять посетителей в надлежащем состоянии весной, когда Петербург ожидает сразу несколько важных международных событий, пишет комитет
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К Марсову полю доставлено большое количество пластиковых туалетов
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Администрация города отказалась согласовывать мероприятие Навального, поэтому политик призвал выйти на несогласованный митинг на Марсово поле
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Полиции дана установка на жесткие действия в случае нарушения закона на Марсовом поле 7 октября, сообщал «Интерфакс»
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Корреспондент «Ведомостей» в пятницу полиции у Марсового поля не обнаружил
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Сам Навальный сейчас отбывает 20 суток административного ареста, поэтому участие в акции не примет
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Также политик призвал выйти на несанкционированную акцию 7 октября на Тверской улице в Москве
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