Сильный пожар в торговом центре «Синдика»
На площади более 300 кв. м обрушилась кровля
В воскресенье, 8 октября, в ГУ МЧС России по Подмосковью сообщили о возгорании в торговом строительном комплексе «Синдика»
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Торговый центр «Синдика» находится на внешней стороне 65-го км МКАД в Московской области близ столичного района Строгино
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Около 3000 посетителей рынка и работников торговых площадок были эвакуированы. Источник в оперативном штабе на месте ЧС сказал «Интерфаксу», что восемь человек отравились продуктами горения, два человека пострадали
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Загорелся цокольный этаж торгового центра, оттуда огонь распространился на парковку. Произошло обрушение кровли на площади более 300 кв. м. Площадь пожара составляет 55 000 кв. м на 19 часов по московскому времени
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Пожарные тушат как минимум три очага пожара в складском помещении на подземной парковке и рядом с ним, сообщили в МЧС
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Пожарные службы пытаются локализовать возгорание. Задействованы два вертолета Ка-32 и восемь звеньев газодымозащитной службы
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В складских помещениях на парковке, где произошло возгорание, хранились строительные и лакокрасочные материалы. По предварительным данным, которые приводит источник «Интерфакса», причиной пожара могло стать несоблюдение условий их хранения
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Пожару присвоен повышенный - третий - номер сложности
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