Сильный пожар в торговом центре «Синдика»

Максим Григорьев / ТАСС

Около 3000 посетителей рынка и работников торговых площадок были эвакуированы. Источник в оперативном штабе на месте ЧС сказал «Интерфаксу», что восемь человек отравились продуктами горения, два человека пострадали

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