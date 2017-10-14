Марш националистов прошел в Киеве
Организаторы шествия заявляли о 20 000 участников
На бульваре Тараса Шевченко в центре Киева прошел Марш Славы по случаю Дня защитника Украины и 75-летия создания запрещенной в России «Украинской повстанческой армии», сообщил «Интерфакс»
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Во главе колонны прошел отряд конной полиции, по обеим сторонам активистов сопровождало большое количество сотрудников правоохранительных органов
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Участники марша несли флаги националистических организаций
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В колонне ехали автомобили, из которых раздавалась патриотическая музыка
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Марш прошел спокойно, каких-либо инцидентов зафиксировано не было
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Организаторы шествия заявляли о 20 000 участников, полиция насчитала около 13 000 человек
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