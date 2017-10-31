Как живет «Бутырка»
В День работников тюрем знаменитое сизо открыло двери для фотографа «Ведомостей»
Следственный изолятор «Бутырская тюрьма» располагается в Бутырском тюремном замке, который был построен в 1780-х гг. по приказу Екатерины II. Здание тюрьмы охраняется государством как памятник истории и архитектуры
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«Бутырка» расположена в Тверском районе Москвы, это самая крупная тюрьма российской столицы
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В учреждении установлена 401 камера видеонаблюдения, они позволяют следить за происходящим в камерах и на территории следственного изолятора
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Все видеоматериалы хранятся месяц
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Кадры с нарушениями распечатываются. Их предоставляют как документальное подтверждение
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Так выглядит жилая секция обычных условий
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В одной из камер общего заключения живет черепаха
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Кровати в камерах общего заключения бывают и двухэтажными
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Для удобства граждан, содержащихся в следственном изоляторе, на территории учреждения открыли магазин. Там можно заказать все необходимое и получить это уже на следующий день
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За нарушение порядка заключенных направляют в карцер
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Здесь можно пробыть до 15 суток
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Карцер изнутри. Заключенные утром отдают постельное белье и получают его вечером. Спать днем запрещено
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В карцере помимо табуретки, стола и кровати есть раковина и туалет
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Мобильными телефонами на территории сизо пользоваться запрещено. Завлюченные могут воспользоваться таксофонами, продолжительность звонка не должна первышать 15 минут
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Коридор одного из корпусов сизо
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Доска почета в «Бутырке»
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Церковь Покрова Пресвятой Богородицы при Бутырской тюрьме. Реставрационные работы завершили в этом году
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Заключенные здесь только мужчины, но среди сотрудников есть женщины
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В «Бутырке» представили новое оборудование для распознавания заключенных - «Папилон»
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По электронному отпечатку пальца система определяет и выводит на экран данные заключенного, исключая вероятность побега под чужой личностью
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Отпечатки пальцев заносятся в дактилокарты при поступлении подозреваемых, обвиняемых и осужденных в учреждения
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Старые технологии также все еще актуальны
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Рамка, на фоне которой фотографируют заключенных
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В последние годы встал вопрос профилактики побегов, когда арестанты подменивают свою личность другой
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Такие побеги были совершены в Москве в 2013 и 2016 гг., пишет «Интерфакс»
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