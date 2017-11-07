На Красной площади прошел марш в честь парада 1941 года
По брусчатке прошло примерно 5000 человек
На Красной площади прошел торжественный марш в честь 76-летия военного парада 7 ноября 1941 г.
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В марше приняли участие больше 5000 человек, сообщает «Интерфакс»
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Военный парад на Красной площади 7 ноября 1941 г. был проведен во время битвы под Москвой в честь 24-й годовщины Октябрьской революции. Тогда в нем участвовали более 28 000 человек
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В 1941 г. курсанты военных училищ, артиллеристы и пехотинцы, зенитчики и моряки уходили на фронт прямо с Красной площади, линия фронта тогда проходила всего в 30 км от города
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Марш начался в 10.00 мск и длился 45 минут, сообщает агентство «Москва»
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В этом году в параде участвовали кавалерийская группа президентского полка ФСО России, военнослужащие Минобороны, воспитанники московских Суворовского и военно-музыкального училищ, кадетские парадные расчеты от федеральных ведомств и образовательных организаций Москвы
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Также маршем по Красной площади прошел почетный караул, представленный тремя видами Вооруженных сил и сводный военный оркестр Московского территориального гарнизона
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Участники парада
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Ради марша во вторник отменили движение общественного транспорта по Варварке и Большому Москворецкому мосту
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По окончании мероприятий на Красной площади развернулся музей под открытым небом, где выставлена разнообразная военная техника времен Великой Отечественной войны. Выставка будет работать до 17:00, вход свободный
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