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Шествие коммунистов в день 100-летия Октябрьской революции

Для членов делегаций специально купили куртки, чтобы они могли принять участие в московской акции
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