Шествие коммунистов в день 100-летия Октябрьской революции
Для членов делегаций специально купили куртки, чтобы они могли принять участие в московской акции
7 ноября 2017 г. в Москве прошло шествие, организованное КПРФ в честь 100-й годовщины Октябрьской революции
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Участники прошли маршем от Пушкинской площади по Тверской улице
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В шествии участвовал председатель КПРФ Геннадий Зюганов, представители 120 политических партий более чем из 80 стран, 20 международных демократических организаций и ряд других левых партий и движений, сообщает «Интерфакс»
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Колонна несла портреты Ленина, Сталина, Че Гевары, флаги разных стран, транспаранты
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Зюганов говорил журналистам, что для членов делегаций, приехавших в Москву из теплых стран, специально купили куртки, чтобы они могли принять участие в акции
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К шествию КПРФ присоединились обманутые дольщики
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Участники шествия, посвященного столетию Октябрьской революции
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Участники шествия, посвященного столетию Октябрьской революции
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Участники шествия, посвященного столетию Октябрьской революции
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Участники шествия, посвященного столетию Октябрьской революции
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Участники шествия, посвященного столетию Октябрьской революции
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Участники шествия, посвященного столетию Октябрьской революции
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Участники шествия, посвященного столетию Октябрьской революции
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Участники шествия, посвященного столетию Октябрьской революции
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Участники шествия, посвященного столетию Октябрьской революции
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Участники шествия, посвященного столетию Октябрьской революции
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Участники шествия, посвященного столетию Октябрьской революции
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За порядком во время шествия следили сотрудники Росгвардии
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Участники шествия, посвященного столетию Октябрьской революции
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Участники шествия, посвященного столетию Октябрьской революции
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Участники шествия, посвященного столетию Октябрьской революции
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Участники шествия, посвященного столетию Октябрьской революции
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Участники шествия, посвященного столетию Октябрьской революции
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Участники шествия, посвященного столетию Октябрьской революции
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Участники шествия, посвященного столетию Октябрьской революции
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