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После взрыва в Петербурге госпитализированы 10 человек

В магазине «Перекресток» взорвалось самодельное устройство
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