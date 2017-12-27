После взрыва в Петербурге госпитализированы 10 человек
В магазине «Перекресток» взорвалось самодельное устройство
В Санкт-Петербурге в магазине сети «Перекресток» произошел взрыв
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По официальным данным, 10 человек госпитализированы. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 30 и ст. 105 ч. 2 УК (покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом)
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В камере хранения магазина взорвалось самодельное устройство мощностью 200 граммов тротила, сообщили в СКР
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На месте происшествия создан оперативный штаб, работают сотрудники силовых структур
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Место происшествия
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Как рассказали в МВД, взрыв произошел в 18.30 мск
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Место происшествия
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Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим
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Место происшествия
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Повреждений несущих конструкций здания нет
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