Путину показали электропоезд «Иволга»

Михаил Метцель/ТАСС

Путин также пообщался с рабочими завода. Он объявил, что минимальный размер оплаты труда в России будет доведен до прожиточного минимума с 1 мая 2018 г. — на полгода раньше, чем ранее планировали власти

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