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Путину показали электропоезд «Иволга»

Президент посетил Тверской вагоностроительный завод
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Lupus_
14:14 10.01.2018
На 4 снимке интерьер не "Иволги", а трамвая "Витязь-М"
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