Путину показали электропоезд «Иволга»
Президент посетил Тверской вагоностроительный завод
Президент Владимир Путин побывал на Тверском вагоностроительном заводе (входит в «Трансмашхолдинг»), где ему показали новые российские электропоезда
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Среди них – электропоезд «Иволга». Путина сопровождал генеральный директор Тверского вагоностроительного завода Андрей Соловей (слева)
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Эксплуатация «Иволги» началась в прошлом году. Поезда курсируют на территории Москвы и Московской области
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Поезд может перевозить более 1250 человек
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Кабина машиниста «Иволги»
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Путин также пообщался с рабочими завода. Он объявил, что минимальный размер оплаты труда в России будет доведен до прожиточного минимума с 1 мая 2018 г. — на полгода раньше, чем ранее планировали власти
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Путин пообещал назначить гендиректора Тверского вагоностроительного завода Андрея Соловья (справа на переднем плане) своим доверенным лицом на выборах президента в 2018 г.
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