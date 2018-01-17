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Собянин возглавил топ-10 самых упоминаемых губернаторов

Мэр Москвы упоминался в публикациях в 2107 году более 330 000 раз
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bogdanov7080
22:59 17.01.2018
Самый нормальный губернатор. При всей ненависти к системе
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