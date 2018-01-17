Собянин возглавил топ-10 самых упоминаемых губернаторов
Мэр Москвы упоминался в публикациях в 2107 году более 330 000 раз
Мэр Москвы Сергей Собянин занял первое место в медиарейтинге губернаторов за 2017 г. Столичный градоначальник упоминался в публикациях в прошлом году более 330 000 раз. Рейтинг подготовлен «Медиалогией». Основой для построения рейтингов является медиаиндекс «Медиалогии» - показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг компании, бренда или персоны
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На втором месте рейтинга глава Чечни Рамзан Кадыров. Более 165 000 раз его упоминали в публикациях в 2017 г.
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев занял третье место в медиарейтинге губернаторов за 2017 г. Он более 190 000 раз упоминался в 2017 г. в публикациях
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Президент Татарстана Рустам Минниханов на четвертом месте рейтинга, более 118 000 раз упоминался в публикациях в 2017 г.
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Глава Крыма Сергей Аксенов на пятом месте рейтинга, более 125 000 раз упоминался в 2017 г. в публикациях
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев оказался на шестом месте рейтинга. Он упоминался в публикациях в 2017 г. более 104 000 раз
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Губернатор Челябинской области Борис Дубровский на седьмом месте рейтинга, упоминался в публикациях в 2017 г. более 75 000 раз
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Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко (на фото слева) на восьмом месте рейтинга. Его упоминали в публикациях в 2017 г. более 82 000 раз
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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев оказался на девятом месте рейтинга. Его упоминали в публикациях в 2017 г. более 73 000 раз
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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов (на фото в центре) оказался на 10-м месте рейтинга. Его упоминали в публикациях в 2017 г. более 51 000 раз
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