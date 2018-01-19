Путин на Крещение окунулся в прорубь на Селигере

Пресс-служба президента России

Показать силу духа в разные времена любили и публичные политики. В 2015 г. в крещенскую прорубь под камеры окунался министр обороны Сергей Шойгу. Тогда же и годом позже в ледяную воду нырял губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Несколько раз отмечал крещение купанием и лидер ЛДПР Владимир Жириновский.В предвыборный 2003 г. в прорубь окунались сразу несколько представителей СПС во главе с ее лидером Борисом Немцовым

6/6