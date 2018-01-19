Путин на Крещение окунулся в прорубь на Селигере
Президент несколько лет участвует в крещенских купаниях, однако до сих пор делал это непублично
Президент Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях. Он окунулся в прорубь на озере Селигер, у мужского монастыря Нило-Столобенская пустынь
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По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, Путин на протяжении нескольких лет окунается в прорубь. Однако до сих пор это происходило без прессы
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В этом году традиционных крещенских морозов в центральной России нет. По словам Пескова, температура в районе озера была около 6-7 градусов ниже ноля
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Владимир Путин – в проруби
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Помимо купания президент посетил Крещенское богослужение в монастыре
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Показать силу духа в разные времена любили и публичные политики. В 2015 г. в крещенскую прорубь под камеры окунался министр обороны Сергей Шойгу. Тогда же и годом позже в ледяную воду нырял губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Несколько раз отмечал крещение купанием и лидер ЛДПР Владимир Жириновский.В предвыборный 2003 г. в прорубь окунались сразу несколько представителей СПС во главе с ее лидером Борисом Немцовым
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