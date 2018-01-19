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Путин на Крещение окунулся в прорубь на Селигере

Президент несколько лет участвует в крещенских купаниях, однако до сих пор делал это непублично
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alexxmac
06:08 19.01.2018
Редакция, у вас тут боты набежали)
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