Кто и как сдавал документы в ЦИК
До этапа проверки подписей дошли шесть претендентов на участие в президентских выборах
Центризбирком (ЦИК) России 31 января завершил прием подписных листов от претендентов на участие в президентских выборах. Штаб самовыдвиженца Владимира Путина сдал 315 000 подписей первым - 29 января.
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30 января подписи сдал Григорий Явлинский (партия «Яблоко»)
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Коробки с подписями в поддержку Григория Явлинского
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В тот же день сдал подписи Борис Титов (Партия роста)
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Музыканты Евгений Маргулис и Валерий Меладзе во время доставки подписей за Титова в ЦИК
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Сергей Бабурин («Российский общенародный союз») принес документы в ЦИК также 30 января
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Подписные листы Сергея Бабурина
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В среду, 31 января, потенциальных кандидатов стало на трое меньше. Михаил Козлов (Партия социальной защиты) принес в ЦИК чистые листы вместо подписей, Станислав Полищук («Партия социальных реформ - прибыль от природных ресурсов - народу») снялся с выборов, руководитель Национального родительского комитета Ирина Волынец (Народная партия России) снялась с выборов в пользу Владимира Путина (на фото)
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В последний день подписи сдала телеведущая Ксения Собчак («Гражданская инициатива»)
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Коробки с подписными листами в поддержку Собчак
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Максим Сурайкин («Коммунисты России») также успел в последний день приема подписей
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Коробки с подписями в поддержку Сурайкина
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Кандидат от «Рот фронта» Наталья Лисицына привезла подписи, но их оказалось меньше нужных 100 000, а Эльвира Агурбаш («Альянс зеленых») не явилась в ЦИК до окончания срока приема документов
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Два кандидата от парламентских партий - Владимир Жириновский (ЛДПР) и Павел Грудинин (КПРФ, на фото слева) - по закону освобождены от сбора подписей. Они уже зарегистрированы кандидатами на пост президента
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Всего подписи приняты у шести претендентов, еще двое кандидатов идут от парламентских партий. Таким образом, в президентской гонке остались восемь претендентов
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Теперь у ЦИК есть 10 дней для проверки документов и подписей, и в срок до 10 февраля будет принято решение о регистрации кандидатов. Это означает, что до этого срока определится, сколько фамилий будет в бюллетене на президентских выборах 18 марта
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