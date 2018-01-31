Кто и как сдавал документы в ЦИК

Андрей Гордеев / Ведомости

Теперь у ЦИК есть 10 дней для проверки документов и подписей, и в срок до 10 февраля будет принято решение о регистрации кандидатов. Это означает, что до этого срока определится, сколько фамилий будет в бюллетене на президентских выборах 18 марта

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