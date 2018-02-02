Спортсмены из Северной Кореи прибыли на Олимпиаду
В Южную Корею прибыли 10 атлетов и 22 чиновника, ожидается приезд 12 членов женской хоккейной команды
Первая группа спортсменов из Северной Кореи прибыла в южнокорейский Пхенчхан для участия в зимних Олимпийских играх - 2018
1/7
Среди прибывших были три лыжника, три горнолыжника, два фигуриста и два конькобежца
2/7
Все спортсмены, кроме одного, проигнорировали внимание прессы. 19-летний фигурист Рьем Тае-ок улыбнулся фотографам и сказал, что «здесь холодно»
3/7
Вместе со спортсменами в Пхенчхан прибыли 22 правительственных чиновника, в их числе - северокорейский вице-министр спорта Вон Кил-у
4/7
Делегация прилетела на самолете, предоставленном Южной Кореей. Из аэропорта спортсмены направилась в Олимпийскую деревню
5/7
Ожидается, что 12 членов женской хоккейной команды приедут в Пхенчхан незадолго до начала официальной церемонии
6/7
Северная Корея заявила о готовности отправить спортсменов на Олимпиаду в начале 2018 г. Южная Корея положительно оценила данное решение. Сборные команды двух стран выступят под одним флагом во время открытия Олимпиады
7/7
Самые популярные галереи