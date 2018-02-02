Политика / Международная жизнь

Спортсмены из Северной Кореи прибыли на Олимпиаду

В Южную Корею прибыли 10 атлетов и 22 чиновника, ожидается приезд 12 членов женской хоккейной команды
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