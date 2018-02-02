Спортсмены из Северной Кореи прибыли на Олимпиаду

Jeon Heon-kyun / Pool Photo via AP

Северная Корея заявила о готовности отправить спортсменов на Олимпиаду в начале 2018 г. Южная Корея положительно оценила данное решение. Сборные команды двух стран выступят под одним флагом во время открытия Олимпиады

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