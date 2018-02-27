Как выглядит площадь Немцова в Вашингтоне
Площадь открыли в третью годовщину убийства политика
В Вашингтоне появилась площадь Бориса Немцова. Это теперь уже бывшая часть Висконсин авеню, на которой расположено российское посольство
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Церемонию открытия площади приурочили к третьей годовщине со дня убийства политика
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На церемонии открытия выступила Жанна Немцова (на фото), дочь политика. Никто из официальных представителей российского посольства мероприятие не посетил
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Участники и зрители церемония открытия площади
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Указатель Boris Nemtsov Plaza
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Друзья Немцова подавали заявку в мэрию Москвы о переименовании Большой Москворецкий мост в мост имени Бориса Немцова, однако получили отказ. Власти разрешили установить лишь памятную доску на доме, где жил политик (Малая Ордынка, д. 3)
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