Как выглядит площадь Немцова в Вашингтоне

Друзья Немцова подавали заявку в мэрию Москвы о переименовании Большой Москворецкий мост в мост имени Бориса Немцова, однако получили отказ. Власти разрешили установить лишь памятную доску на доме, где жил политик (Малая Ордынка, д. 3)

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