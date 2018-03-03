Политика / Власть

Как прошел митинг-концерт «За сильную Россию» в «Лужниках»

Владимир Путин спел со всеми пришедшими гимн России
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Д.Е.
15:05 03.03.2018
Правильнее было бы назвать митинг-концерт "За слабую Россию".
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