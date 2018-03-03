Как прошел митинг-концерт «За сильную Россию» в «Лужниках»

Максим Стулов / Ведомости

«Хочу поприветствовать не только тех, кто в центре Москвы сегодня находится, всех наших сторонников, на всей территории нашей огромной страны, а таких людей очень много. Это сотни тысяч, миллионы людей. И в этот праздничный, солнечный, морозный московский день я хочу сказать, что мы чувствуем рядом с собой их дыхание, их локоть и их плечо. Потому что вместе мы – команда!» – сказал Путин

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