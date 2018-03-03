Как прошел митинг-концерт «За сильную Россию» в «Лужниках»
Владимир Путин спел со всеми пришедшими гимн России
Кандидат в президенты Владимир Путин спел гимн России со сборной по хоккею, получившей золото на Олимпиаде в Пхенчхане, на митинге-концерте «За сильную Россию» в спорткомплексе «Лужники»
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«Здесь сегодня находятся замечательные люди, наши прекрасные спортсмены. Мы все видели, помним, как наши ребята, хоккеисты, после выигрыша медалей Олимпиады пели гимн, но почему-то мы не слышали музыки. Давайте сделаем это вместе под музыку нашего национального гимна», — сказал Путин, обращаясь ко всем присутствующим
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Путин, обращаясь к своим сторонникам, попросил их сделать все ради счастливого будущего детей: «За нас и кроме нас этого не сделает никто. Но если мы это сделаем, то ближайшие десятилетия, весь XXI век пройдет под знаком наших ярких побед»
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Перед собравшимися выступили доверенные лица кандидата в президенты - режиссер Никита Михалков, кардиохирург Лео Бокерия, художественный руководитель Мариинского театра, дирижер Валерий Гергиев
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По данным МВД, в митинге участвовали более 130 000 человек
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«Хочу поприветствовать не только тех, кто в центре Москвы сегодня находится, всех наших сторонников, на всей территории нашей огромной страны, а таких людей очень много. Это сотни тысяч, миллионы людей. И в этот праздничный, солнечный, морозный московский день я хочу сказать, что мы чувствуем рядом с собой их дыхание, их локоть и их плечо. Потому что вместе мы – команда!» – сказал Путин
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Митинг-концерт «За сильную Россию» в спорткомплексе «Лужники»
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Митинг-концерт «За сильную Россию» в спорткомплексе «Лужники»
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Митинг-концерт «За сильную Россию» в спорткомплексе «Лужники»
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Митинг-концерт «За сильную Россию» в спорткомплексе «Лужники»
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Митинг-концерт «За сильную Россию» в спорткомплексе «Лужники»
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Митинг-концерт «За сильную Россию» в спорткомплексе «Лужники»
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Митинг-концерт «За сильную Россию» в спорткомплексе «Лужники»
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Митинг-концерт «За сильную Россию» в спорткомплексе «Лужники»
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Митинг-концерт «За сильную Россию» в спорткомплексе «Лужники»
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Митинг-концерт «За сильную Россию» в спорткомплексе «Лужники»
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Митинг-концерт «За сильную Россию» в спорткомплексе «Лужники»
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Митинг-концерт «За сильную Россию» в спорткомплексе «Лужники»
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Митинг-концерт «За сильную Россию» в спорткомплексе «Лужники»
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Митинг-концерт «За сильную Россию» в спорткомплексе «Лужники»
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Митинг-концерт «За сильную Россию» в спорткомплексе «Лужники»
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Митинг-концерт «За сильную Россию» в спорткомплексе «Лужники»
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Митинг-концерт «За сильную Россию» в спорткомплексе «Лужники»
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