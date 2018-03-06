Как россиян зовут на выборы

Появились чеки в магазинах, вирусные ролики и банкоматы с призывом проголосовать 18 марта
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