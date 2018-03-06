Как россиян зовут на выборы

Ведомости

В аэропорту «Внуково», по словам его представителя, информировать о выборах пассажиров и сотрудников планируется с помощью рассылки и информации на сайте. На территории «Внуково» и «Домодедово» будут работать избирательные участки. В «Шереметьево» сообщили, что там есть реклама, информирующая о выборах.

На фото: сайт «Аэрофлота»

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