10 самых счастливых стран мира по версии ООН
Россия опустилась на 59-е место в рейтинге за 2018 год
Финляндия оказалась самой счастливой страной в мире. Такой вывод сделан в докладе ООН под названием The World Happiness Report. В исследовании приведены данные по 156 странам мира. Составляя рейтинг, эксперты рассматривали уровень ВВП на душу населения, уровень социальной поддержки граждан государством, продолжительность здоровой жизни, свободу самостоятельно принимать жизненно важные решения, щедрость и отношение к коррупции
1/11
«Финляндия впервые достигла первого места в данном отчете. Норвегия, лидировавшая в прошлом докладе, опустилась на второе место», — говорится в докладе ООН
2/11
На третьем месте рейтинга Дания. В 2016 г. она возглавляла рейтинг самых счастливых стран по версии ООН
3/11
На четвертом месте рейтинга Исландия. В 2017 г. она была на третьем месте
4/11
На пятом месте Швейцария, в 2017 г. эта страна занимала четвертую строчку рейтинга
5/11
На шестом месте рейтинга Нидерланды. В 2017 г. страна занимала аналогичную строчку
6/11
На седьмом месте рейтинга, как и год назад, Канада
7/11
На восьмом месте Новая Зеландия. За прошедший год ее место в рейтинге не изменилось
8/11
На девятом месте расположилась Швеция, поднявшись на одну строчку рейтинга
9/11
Топ-10 самых счастливых стран мира замыкает Австралия. В прошлом году страна находилась на 9-м месте рейтинга
10/11
Россия в 2018 г. оказалась на 59-м месте рейтинга самых счастливых стран мира. В 2017 г. Россия была на 49-м месте. Впервые доклад World Happiness Report эксперты ООН составили в 2012 г.
11/11
Самые популярные галереи