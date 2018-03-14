Политика / Международная жизнь

10 самых счастливых стран мира по версии ООН

Россия опустилась на 59-е место в рейтинге за 2018 год
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото