10 самых счастливых стран мира по версии ООН

Андрей Гордеев / Ведомости

Россия в 2018 г. оказалась на 59-м месте рейтинга самых счастливых стран мира. В 2017 г. Россия была на 49-м месте. Впервые доклад World Happiness Report эксперты ООН составили в 2012 г.

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