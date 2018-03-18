Митинг-концерт «Россия. Севастополь. Крым» на Манежной площади
«Нас ждет успех, да!» – сказал Путин всем пришедшим
На Манежной площади в центре Москвы прошел митинг-концерт «Россия. Севастополь. Крым»
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По данным МВД, в нем приняли участие более 35 000 человек
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Участники митинга-концерта «Россия. Севастополь. Крым» на Манежной площади
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Актер Василий Лановой на митинге-концерте на Манежной площади
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Участники митинга-концерта «Россия. Севастополь. Крым» на Манежной площади
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Участники митинга-концерта «Россия. Севастополь. Крым» на Манежной площади
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Участники митинга-концерта «Россия. Севастополь. Крым» на Манежной площади
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Участники митинга-концерта «Россия. Севастополь. Крым» на Манежной площади
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В прошлый раз на аналогичном митинге Путин плакал. Тогда Песков объяснил это ветром
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Сегодня ветра не было – и действующий президент был очень радостен
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Участники митинга-концерта «Россия. Севастополь. Крым» на Манежной площади
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Участники митинга-концерта «Россия. Севастополь. Крым» на Манежной площади
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