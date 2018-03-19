Собчак передала Путину список политзаключенных

Артем Геодакян/ТАСС

В августе 2017 г. суд приговорил журналиста РБК Александра Соколова и Валерия Парфенова к 3,5 и 4 годам колонии (слева направо). По версии следствия, Соколов, Мухин и Парфенов входили в организацию, признанной экстремистской и запрещенной в России. После этого они продолжили деятельность под другим названием - «Инициативная группа по проведению референдума «За ответственную власть» (ИГПР ЗОВ), считало следствие. Целью организации следователи считали расшатывание политической обстановки и смену власти незаконным путем

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