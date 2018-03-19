Политика / Безопасность и право

Собчак передала Путину список политзаключенных

В него вошли 16 фамилий - кто именно, смотрите в нашей фотогалерее
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