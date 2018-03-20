Как в Лондоне провожали высланных российских дипломатов
Великобритания выдворила 23 сотрудника дипмиссии в ответ на отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Дипломаты покидают Лондон вместе с родными и домашними питомцами
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Дипломаты уехали в аэропорт на трех автобусах. Сотрудники посольства, остающиеся в Лондоне, вышли их проводить
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На проводах не все смогли сдержать эмоций
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Лондон дал российским дипломатам всего неделю на сборы
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«Мир значительно больше, чем Великобритания. Ваши знания, приобретенный здесь опыт всегда будут востребованы российской дипломатической службой», – так, согласно сайту дипмиссии, напутствовал коллег российский посол Александр Яковенко
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