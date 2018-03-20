Политика / Международные отношения

Как в Лондоне провожали высланных российских дипломатов

Великобритания выдворила 23 сотрудника дипмиссии в ответ на отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
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