Как в Лондоне провожали высланных российских дипломатов

Frank Augstein / AP

«Мир значительно больше, чем Великобритания. Ваши знания, приобретенный здесь опыт всегда будут востребованы российской дипломатической службой», – так, согласно сайту дипмиссии, напутствовал коллег российский посол Александр Яковенко

5/5