Историческую форму спецслужб и боевые знамена показали в Госдуме

Евгений Разумный / Ведомости

На открытии выставки генерал армии Виктор Золотов поблагодарил депутатский корпус и лично председателя Госдумы Вячеслава Володина за содействие в проведении различных мероприятий и акций. На фото: экспонаты выставки

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