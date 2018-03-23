Историческую форму спецслужб и боевые знамена показали в Госдуме
Выставка приурочена ко второй годовщине создания Росгвардии
В Государственной думе проходит выставка Росгвардии
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Выставка приурочена ко второй годовщине создания Федеральной службы войск Национальной гвардии (в России отмечается 27 марта)
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На выставке представлены как историческая, так и современная форма, снаряжение подразделений спецназа и разведки войск Национальной гвардии
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В здании Госдумы выставлены боевые знамена и флаги разных лет
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Форма одежды внутренней охраны ВЧК образца 1918-1922 гг.
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Ведомственные награды: медали и нагрудные знаки
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Кроме формы на выставке представлены различные архивные документы
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Экспонаты выставки
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Экспонаты выставки
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На открытии выставки генерал армии Виктор Золотов поблагодарил депутатский корпус и лично председателя Госдумы Вячеслава Володина за содействие в проведении различных мероприятий и акций. На фото: экспонаты выставки
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