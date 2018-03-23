Политика / Безопасность и право

Историческую форму спецслужб и боевые знамена показали в Госдуме

Выставка приурочена ко второй годовщине создания Росгвардии
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