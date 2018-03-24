Час для Земли
Крупнейшая мировая экологическая акция «Час Земли» прошла в эту субботу
«Час Земли» — международная символическая акция, организованная Всемирным фондом дикой природы (WWF). Каждый год организаторы призывают выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему нашей планеты и состоянию экологии.
На фотографии свечки образуют число 60, соответствующее 60 минутам Часа Земли на Филиппинах
На фотографии свечки образуют число 60, соответствующее 60 минутам Часа Земли на Филиппинах
1/12
Москва приняла участие в экологической акции «Час Земли» в десятый раз. В этом году подсветку отключили почти у двух тысяч зданий
2/12
Карсноярск традиционно присоединился к акции. На фотографии Ступа Просвещения в буддийском центре до и после отключения света
3/12
В Сингапуре погасли Супердеревья в «Саду у залива»
4/12
Башни-близнецы Петронас погасли, чтобы отметить «Час Земли» в Куала-Лумпуре
5/12
Древний Колизей в Риме
6/12
Храм Парфенона на вершине Акрополя до и во время Часа Земли в Афинах
7/12
Старый мост в городе Мостар в Боснии и Герцеговине
8/12
«Новый мост» в городе Ронда в Испании
9/12
Римский Храм Геркулеса в Цитадели Аммана - древняя римская достопримечательность в Иордании
10/12
Комплекс «Минск-Арена» в Минске тоже погас на час
11/12
Военный мемориал Ворота Индии в Нью-Дели до и после того, как огни были отключены
12/12
Самые популярные галереи