Политика / Международная жизнь

Час для Земли

Крупнейшая мировая экологическая акция «Час Земли» прошла в эту субботу
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