Подмосковье против мусора
Всего к протесту присоединились более 10 городов
В Подмосковье прошла очередная серия протестов против сложившейся из-за свалок экологической обстановки. Всего к протесту присоединились более 10 городов. На фото: протесты в Волоколамске
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Митинг в Дмитрове
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Протестующие в Серпухове
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Вышли на митинг и жители Клинского района. Всего пришли более 2000 человек, рассказала «Ведомостям» активист города Ирина Чеканова
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Митинг в Красноармейске
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Протестующие в Сергиевом Посаде
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Митинги также прошли в Балашихе, Воскресенске, Троицке, Шатуре и Коломне
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