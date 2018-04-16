Самые «бедные» чиновники

Среди министров меньше всех заработал руководитель Минприроды Сергей Донской – 5,26 млн руб. Его супруга задекларировала доход в 401 789 руб. В собственности семьи две квартиры
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Доход министра связи Николая Никифорова в 2017 г. составил 5,836 млн руб. По личному доходу он оказался на втором месте среди «бедных» министров, однако по семейному доходу вошел в топ-10 богатейших членов правительства. Его жена в 2017 г. получила почти 63 млн руб. В собственности семьи три автомобиля, в том числе Tesla Х, и три квартиры
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Министр транспорта Максим Соколов в 2017 г. получил 5,850 млн руб. В собственности его семьи квартира и доли в двух нежилых помещениях
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Министр труда Максим Топилин задекларировал за 2017 г. 5,928 млн руб. дохода. По семейному доходу он вошел в топ-20 богатейших министров: его жена в прошлом год получила 17,141 млн руб. В собственности семьи министра три квартиры, гараж и Volvo S60
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Министр спорта Павел Колобков в 2017 г. заработал 6,131 млн руб., его супруга – 372 000 руб. Семья владеет земельным участком, жилым домом, двумя квартирами в России и одной – в Испании. Также в собственности семьи три автомобиля – ВАЗ 21083, BMW Х3 и Ford Focus
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Среди депутатов Госдумы наименьший доход задекларировал единоросс Олег Быков – 1,268 млн руб. Доход его супруги составил 296 672 руб. В собственности семьи квартира площадью 52,5 кв. м и автомобиль Toyota Corolla Fielder
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Справедливоросс Дмитрий Ионин в 2017 г. заработал 2,614 млн руб., его супруга – 86 741 руб. В собственности депутата квартира площадью 109 кв. м и 1/4 квартиры площадью 87 кв. м, а также автомобиль Audi Q7
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Единоросс Ризван Курбанов задекларировал 2,689 млн руб. В его декларации нет данных о транспортных средствах и недвижимости в собственности
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Депутат от ЛДПР Андрей Андрейченко в 2017 г. задекларировал доход в размере 2,936 млн руб. В его собственности треть квартиры площадью 65,20 кв.м, в собственности его жены – половина квартиры площадью 50,1 кв.м. Также семья владеет автомобилем Honda Fit
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Самым "бедным" сотрудником Кремля стала референт президента Наталья Меликова. Ее доход составил 4,5 млн руб. На втором месте референт Екатерина Хуторская (4,729 млн руб.), на третьем – помощник секретаря Совета Безопасности России Александр Венедиктов (4,767 млн руб.), на четвертом – замруководителя протокола президента Михаил Казаринов (4,8 млн руб.). Топ-5 «бедных» чиновников в Кремле замыкает замсекретаря Совета Безопасности России Рашид Нургалиев (на фото). Его доход в 2017 г. составил 4,94 млн руб.
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Из сенаторов меньше всего в 2017 г. заработал член Совета Федерации от Псковской области Андрей Турчак – его доход составил 2,106 млн руб. Его супруга в прошлом году заработала 33,109 млн руб. В собственности семьи земельный участок для личного подсобного хозяйства, две квартиры и 1/3 еще одной квартиры
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Сенатор от Северной Осетии-Алании Фадзаев Арсен в 2017 г. получил 2,192 млн руб. Его жена заработала 690 594 руб. В собственности семьи два земельных участка, дом площадью 864 кв. м и Lexus LX 570
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Сенатор от Новгородской области Сергей Митин в прошлом году получил 2,337 млн руб., его жена – 1,536 млн руб. В их собственности земельный участок, жилой дом, две квартиры, гараж, Toyota Land Cruiser 200 и квадроцикл
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Член Совета Федерации от Саратовской области Сергей Аренин задекларировал доход в 2,7 млн руб., его жена – 136 456 руб. В их собственности три земельных участка под жилищное строительство, жилой дом и Subaru Forester
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Сенатор от Севастополя Валерий Куликов в 2017 г. заработал 2,772 млн руб., его супруга – 197 349 руб. Им принадлежит садовый участок, дом, квартира и автомобиль Mitsubishi ASX
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