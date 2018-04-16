Самые «бедные» чиновники

Екатерина Ширинкина для Ведомостей

Доход министра связи Николая Никифорова в 2017 г. составил 5,836 млн руб. По личному доходу он оказался на втором месте среди «бедных» министров, однако по семейному доходу вошел в топ-10 богатейших членов правительства. Его жена в 2017 г. получила почти 63 млн руб. В собственности семьи три автомобиля, в том числе Tesla Х, и три квартиры

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