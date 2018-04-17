Что происходит в Армении

Политика / Международная жизнь

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Оппозиция объявила о начале «бархатной революции»
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Naissaar
11:01 17.04.2018
Сдадут азерам Карабах, и вся эта цветная революция на этом и закончится.
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