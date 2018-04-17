Что происходит в Армении

Karen Minasyan / AFP

В центре Еревана несколько дней проходит акция протеста против выдвижения на пост премьер-министра Армении экс-президента страны Сержа Саргсяна. Акцию протеста организовала оппозиция. Депутат парламента Армении Никол Пашинян, лидер оппозиционного движения, заявил о создавшейся в республике «революционной ситуации». «По всей республике проходят акции протеста, забастовки, блокируются улицы. В Армении установилась революционная ситуация. Я и здесь сейчас объявляю о начале бархатной революции», - заявил он

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