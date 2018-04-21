Весенний шторм в Москве
Сильный ветер повалил сотни деревьев
В Москве 21 апреля объявлен «оранжевый», предпоследний уровень погодной опасности из-за усиления ветра
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В столичном регионе наблюдаются сильный ветер с порывами до 25 м/с и гроза
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Как сообщили «Интерфаксу» в столичном метеобюро, по уточненным данным, сила ветра в регионе местами достигала 30м/с
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Ранее москвичам рекомендовали не находиться рядом с деревьями во время непогоды
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На 19:00 мск в больницы доставлены 12 человек, пострадавших в результате непогоды, один ребенок погиб, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter.
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Район Хорошево-Мневники
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Точных данных о пострадавших в Московской области нет. «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщил, что в Москве и Подмосковье в общей сложности пострадали 17 человек
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По данным сервиса «Яндекс.Расписание», к 19:30 мск около 50 рейсов в московских аэропортах было задержано. На фото: сильный ветер на Пушкинской площади
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По данным мэра Москвы, сильный ветер повалил в городе сотни деревьев
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Неблагоприятные погодные условия сохранятся до воскресенья, 22 апреля. На фото район Коньково
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