В Баку горела недостроенная Trump Tower
Эта башня – одно из самых высоких зданий в Азербайдажене
В Баку произошел здании Trump Tower. Загорелись верхние этажи 33-этажного небоскреба, который входит в пятерку самых высоких зданий Азербайджана
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Пожар потушили через несколько часов. Никто не погиб, госпитализирован один человек
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Здание строили с 2008 года по лицензии Trump Organization. На момент пожара башня не была открыта, в ней продолжались отделочные работы
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В декабре 2017 г. стало известно, что Trump Organization отозвала по всему миру лицензии на строительство подобных башен. Однако на карте Баку башня по-прежнему называется Trump Tower
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