Сколько зарабатывают в российских спецслужбах
Руководители ФСБ, ФСО и СВР отчитались о доходах
Директор ФСБ Александр Бортников в 2017 г. заработал 10,9 млн руб., следует из декларации о его доходах на сайте спецслужбы. Его супруга задекларировала 332 499 руб. В собственности Бортникова квартира, гараж и два машиноместа. В собственности его супруги – земельный участок, жилой дом и квартира
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Второе место по доходам за прошлый год занял замдиректора ФСБ Александр Купряжкин – он заработал 7,176 млн руб., его супруга – 240 578 руб. В его собственности квартира площадью 93,7 кв. м
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Директор ФСО Дмитрий Кочнев в 2017 г. задекларировал доход в 11,089 млн руб., его жена – 55,346 млн руб., говорится в декларации на сайте спецслужбы. В собственности Кочнева квартира и автомобиль Renault Duster. Его жена владеет двумя земельными участками, жилым домом, гостевым домом, навесом, беседкой, гаражом, четырьмя квартирами и двумя машиноместами, а также автомобилем Mercedes-Bens GL
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Среди заместителей Кочнева больше всех в прошлом году заработал первый замдиректора ФСО Олег Климентьев – 6,992 млн руб. Его жена задекларировала 4,544 млн руб. за 2017 г. В собственности семьи три земельных участка и половина четвертого, дом и половина дома площадью 90 кв. м, дача, три квартиры и 2/3 доли четвертой квартиры, гараж, машиноместо, гаражное строение и хозяйственное нежилое помещение. Также Кочнев и супруга задекларировали Toyota Land Cruiser 200, ГАЗ 2410, мотовездеход Yamaha YFM и автоприцеп Respo 35 L
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Директор СВР России Сергей Нарышкин в прошлом году заработал 8,863 млн руб., его жена – 4,906 млн руб. Они задекларировали земельный участок, жилой дом, две квартиры и 1/4 третьей квартиры, а также три машиноместа
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Среди заместителей Кочнева наибольший доход в 2017 г. получил статс-секретарь – замдиректора СВР Александр Балакин – 6,159 млн руб. Его жена в прошлом году заработала 1,756 млн руб. В их собственности два земельных участка, жилой дом, квартира и машиноместо. Директор ФКП "Ясень" Алексей Ларин в прошлом году заработал 1,480 млн руб., его жена – 349 836 руб. Они задекларировали земельный участок, квартиру, два нежилых строения и машиноместо. В их собственности также автомобиль Peugeot 308 SW. Другие сотрудники СВР задекларировали доход ниже 1 млн руб. На фото: штаб-квартира СВР России
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