Сколько зарабатывают в российских спецслужбах

Alex Saveliev

Среди заместителей Кочнева наибольший доход в 2017 г. получил статс- секретарь – замдиректора СВР Александр Балакин – 6,159 млн руб. Его жена в прошлом году заработала 1,756 млн руб. В их собственности два земельных участка, жилой дом, квартира и машиноместо. Директор ФКП "Ясень" Алексей Ларин в прошлом году заработал 1,480 млн руб., его жена – 349 836 руб. Они задекларировали земельный участок, квартиру, два нежилых строения и машиноместо. В их собственности также автомобиль Peugeot 308 SW. Другие сотрудники СВР задекларировали доход ниже 1 млн руб. На фото: ш таб-квартира СВР России

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