Самые яркие фотографии церемоний инаугурации российских президентов
Как передавали власть в современной России
7 мая состоится инаугурация президента России, Владимир Путин в четвертый раз станет главой государства. «Ведомости» решили собрать самые яркие фотографии прошедших церемоний. На фото: Владимир Путин и первый президент России Борис Ельцин в день инаугурации Путина, 7 мая 2000 г.
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7 мая 2008 г. Владимир Путин передал власть Дмитрию Медведеву
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7 мая 2012 г. Дмитрий Медведев передает власть Владимиру Путину, который в третий раз становится президентом
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