Политика / Власть

Самые яркие фотографии церемоний инаугурации российских президентов

Как передавали власть в современной России
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