В Армении новым премьером стал кандидат от оппозиции. Как это произошло?
История армянских протестов в 10 фотографиях
13 апреля. Первый день массовых протестов из-за выдвижения экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера. После конституционной реформы председатель правительства фактически стал главой государства. Акции протеста возглавил лидер либеральной партии «Елк» Никол Пашинян (на фото в центре)
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17 апреля. Саргсян (на фото) назначен премьером. Пашинян объявил о начале «бархатной» революции в Армении. Союз армян России – единственные представители армянской диаспоры в других странах, поддержавшие действующую власть
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18-20 апреля. Тысячи протестующих по всей стране блокируют административные здания и перекрывают дороги. Пашинян формулирует требования от оппозиции. Среди них – уход Саргсяна и назначение на должность премьера «народного кандидата»
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22 апреля. Встреча Пашиняна и Саргсяна в отеле Marriott, продлившаяся несколько минут. После нее Пашиняна арестовывают. На улицы Еревана выходят около 100 000 человек
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23 апреля. Пашиняна освобождают. Но акции протеста не стихают. Только в Ереване на площади Республики собралось около 200 000 человек. Вечером этого дня Саргсян уходит в отставку. И. о. премьера стал уже занимавший эту должность Карен Карапетян
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25-28 апреля. Возобновление многотысячных протестов из-за отказа Карапетяна встречаться с Пашиняном. Президент Армении Армен Саркисян назначает на 1 мая в парламенте голосование по кандидатурам премьера. Пашинян становится кандидатом от оппозиции. Другие партии отказываются выдвигать кандидатов
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1 мая. Голосование в парламенте. Правящая Республиканская партия Армении отказывается поддержать Пашиняна, а без нее голосов для назначения недостаточно. Акции протеста в Армении возобновились
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2 мая. Протестующие блокируют дорожное движение в Ереване. Республиканская партия Армении объявляет о готовности поддержать Пашиняна. Голосование назначено на 8 мая
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7 мая. Оппозиция готовится праздновать успех. В центре Еревана выступает солист System of a Down Серж Танкян (на фото справа), поддержавший протестующих. Пашинян объявляет 8 мая выходным днем
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8 мая. Пашинян избран на должность премьера Армении. Он объявил, что в ближайшее время рассчитывает встретиться с Владимиром Путиным
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