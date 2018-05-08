В Армении новым премьером стал кандидат от оппозиции. Как это произошло?

Gleb Garanich / Reuters

23 апреля. Пашиняна освобождают. Но акции протеста не стихают. Только в Ереване на площади Республики собралось около 200 000 человек. Вечером этого дня Саргсян уходит в отставку. И. о. премьера стал уже занимавший эту должность Карен Карапетян

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