Политика / Международная жизнь

В Армении новым премьером стал кандидат от оппозиции. Как это произошло?

История армянских протестов в 10 фотографиях
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото