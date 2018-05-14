Посольство США открылось в Иерусалиме. Как это было

Ronen Zvulun / Reuters

Инициатива открытия посольства в Иерусалиме исходила от президента США Дональда Трампа. Приехать на церемонию открытия он не смог (фото сделано в мае 2017 г.), но записал видеообращение. В нем он заявил, что США многие годы не признавали очевидного: что Иерусалим – столица Израиля

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