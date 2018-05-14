Посольство США открылось в Иерусалиме. Как это было
В секторе Газа прошли акции протеста из-за несогласия с решением американских властей
14 мая 2018 г., в день 70-летия со дня образования Израиля, власти США открыли в Иерусалиме новое американское посольство. Ранее оно располагалось в Тель-Авиве
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Инициатива открытия посольства в Иерусалиме исходила от президента США Дональда Трампа. Приехать на церемонию открытия он не смог (фото сделано в мае 2017 г.), но записал видеообращение. В нем он заявил, что США многие годы не признавали очевидного: что Иерусалим – столица Израиля
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Вместо Трампа приехали его дочь и советник Иванка Трамп и ее супруг, старший советник Трампа Джаред Кушнер (на фото в красном галстуке)
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Иванка Трамп у памятной доски в честь открытия посольства в Иерусалиме
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В церемонии открытия посольства приняли участие около 800 человек
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Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил Трампа за историческое решение
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Посольство США располагается на окраине Иерусалима, в районе Арнона. Здание построили недавно, и до сих пор там располагалось генеральное консульство США в Израиле
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На прошлой неделе на улицах Иерусалима установили дорожные указатели к посольству на иврите, арабском и английском языках
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Площадь рядом с новым посольством США будет в ближайшее время переименована в честь Трампа
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Решение Трампа раскритиковали в арабских странах. В секторе Газа начались беспорядки (на фото), а движение «Хамас» объявило о начале третьей интифады (восстание) и пообещало провести новый «День гнева»
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Беспорядки на границе между Израилем и сектором Газа в день открытия американского посольства в Иерусалиме
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Палестинцы вывозят раненого демонстранта после столкновений с полицией у границы Израиля
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Беспорядки на границе между Израилем и сектором Газа
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Горящие покрышки на границе между Израилем и сектором Газа
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