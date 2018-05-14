Политика / Международная жизнь

Посольство США открылось в Иерусалиме. Как это было

В секторе Газа прошли акции протеста из-за несогласия с решением американских властей
Выбор редактора
Комментарии  ()
999bob
16:44 14.05.2018
Надоел Джареду "отец мировой демократии". Ещё испортит этот старый гой чудесную ортодоксальную картину...
00
Комментировать
Фото