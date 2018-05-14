Первая встреча Путина и Пашиняна. Как это было

Михаил Климентьев / ТАСС

. «Я хочу пожелать вам успехов на посту руководителя правительства и надеюсь, что наши отношения будут развиваться так же поступательно, как это было до сих пор», – сказал Путин Пашиняну (цитаты по

).

По словам Пашиняна, «есть то, что не нуждается в обсуждении, – это стратегические союзнические отношения между Арменией и Россией». Он также заявил, что надеется

на развитие отношений с Россией в военно-технической отрасли

Премьер-министр Армении Никол Пашинян совершил первый зарубежный визит после избрания главой правительства на прошлой неделе. Он приехал в Сочи на саммит ЕАЭС и встретился с российским президентом Владимиром Путиным