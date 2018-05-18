Политика / Безопасность и право

В аэропорту Гаваны потерпел крушение Boeing 737

На борту самолета находилось более 100 пассажиров, трое выжили
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото