В аэропорту Гаваны потерпел крушение Boeing 737
На борту самолета находилось более 100 пассажиров, трое выжили
В аэропорту Гаваны через несколько минут после взлета разбился самолет Boeing 737. На его борту находилось более 100 пассажиров и члены экипажа
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По данным CNN, самолет принадлежал кубинской авиакомпании Cubana de Aviacion. В то же время кубинское информагентство Prensa Latina сообщило, что лайнер осуществлял рейсы мексиканской авиакомпании Damojh
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Самолет следовал рейсом Гавана – Ольгин. Через несколько минут после взлета, по словам очевидцев, он упал рядом с терминалом № 1. После крушения обломки самолета были охвачены огнем
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Лидер Кубы Мигель Диас-Канель заявил о большой вероятности многочисленных жертв авиакатастрофы. По информации газеты Granma, три человека выжили. Они находятся в критическом состоянии
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Посольство России на Кубе пытается выяснить, были ли на борту самолета российские граждане
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На месте крушения самолета работают спасатели
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