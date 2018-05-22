Новое правительство Медведева впервые собралось в полном составе
Фотографии первого заседания обновленного кабинета министров
Вице-премьер Татьяна Голикова, которая будет курировать в правительстве социальную сферу, и сохранивший пост министра внутренних дел Владимир Колокольцев
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Новички правительства: министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов (слева) и министр по ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий Евгений Зиничев
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Министр сельского хозяйства, экс-руководитель Россельхозбанка Дмитрий Патрушев
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Еще одни новички. Вице-премьер Максим Акимов (слева), который будет курировать связь и проекты цифровизации экономики, и вице-премьер, руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко
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Министр транспорта Евгений Дитрих (слева) и министр науки и высшего образования Михаил Котюков. Оба новички в правительстве
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Вице-премьер Виталий Мутко, который больше не отвечает за спорт, а будет развивать строительство
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Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов (справа) и руководитель секретариата Дмитрия Медведева Михаил Тринога
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Министр юстиции Владимир Коновалов
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Вице-премьер по оборонной промышленности Юрий Борисов. Ранее был заместителем министра обороны
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Бывший сотрудник администрации президента, а теперь министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарёв
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